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10:08, 11 мая 2023Бывший СССР

В Армении сообщили о росте числа раненных из-за обстрела со стороны Азербайджана

Минобороны Армении сообщило о четырех раненных из-за обстрела со стороны Азербайджана

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Минобороны Армении сообщило о росте числа раненных в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«В результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10:25 четыре раненых. Состояние двух раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двух — средней тяжести», — сообщили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили об обстреле со стороны Азербайджана, который начался рано утром 11 мая. По данным армянской стороны, азербайджанские военные открыли огонь из артиллерийских и минометных средств в направлении села Сотк Гегаркуникской области. В результате пострадали трое военнослужащих.

Кроме того, в Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан обстрелял машину скорой помощи, в которой находился армянский военный.

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Алевтина Запольская
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