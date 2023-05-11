В Армении сообщили о росте числа раненных из-за обстрела со стороны Азербайджана

Минобороны Армении сообщило о четырех раненных из-за обстрела со стороны Азербайджана

Минобороны Армении сообщило о росте числа раненных в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«В результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10:25 четыре раненых. Состояние двух раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двух — средней тяжести», — сообщили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили об обстреле со стороны Азербайджана, который начался рано утром 11 мая. По данным армянской стороны, азербайджанские военные открыли огонь из артиллерийских и минометных средств в направлении села Сотк Гегаркуникской области. В результате пострадали трое военнослужащих.

Кроме того, в Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан обстрелял машину скорой помощи, в которой находился армянский военный.