Трое армянских военных ранены в результате обстрела со стороны Азербайджана

Трое армянских военных ранены в результате обстрела в районе Сотка со стороны Азербайджана

Из-за обстрела Вооруженными силами Азербайджана ранены трое армянских военных. Об этом сообщает Министерство обороны Армении в своем Telegram-канале.

Артобстрел армянских позиций начался рано утром в четверг начали а. Согласно сведениям оборонного ведомства, азербайджанские военные с 06:00 (05:00 по московскому времени) открыли огонь из артиллерийских и минометных средств в направлении села Сотк Гегаркуникской области.

По состоянию на 08:00 (7:00 по московскому времени) 11 мая, ВС Азербайджана продолжают обстрел позиций армянской армии.

В военном ведомстве добавили, что азербайджанские артиллеристы также обстреляли машину скорой помощи в которой находился пострадавший военный Армении.

10 мая стала известна дата переговоров Армении и Азербайджана по мирному соглашению. По данным главы армянского министерства иностранных дел (МИД) Мнацакана Сафаряна, они запланированы на 19 мая.

Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что прогресс в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном отсутствует.