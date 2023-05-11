Трое армянских военных ранены в результате обстрела со стороны Азербайджана
Из-за обстрела Вооруженными силами Азербайджана ранены трое армянских военных. Об этом сообщает Министерство обороны Армении в своем Telegram-канале.
Артобстрел армянских позиций начался рано утром в четверг начали а. Согласно сведениям оборонного ведомства, азербайджанские военные с 06:00 (05:00 по московскому времени) открыли огонь из артиллерийских и минометных средств в направлении села Сотк Гегаркуникской области.
По состоянию на 08:00 (7:00 по московскому времени) 11 мая, ВС Азербайджана продолжают обстрел позиций армянской армии.
В военном ведомстве добавили, что азербайджанские артиллеристы также обстреляли машину скорой помощи в которой находился пострадавший военный Армении.
10 мая стала известна дата переговоров Армении и Азербайджана по мирному соглашению. По данным главы армянского министерства иностранных дел (МИД) Мнацакана Сафаряна, они запланированы на 19 мая.
Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что прогресс в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном отсутствует.