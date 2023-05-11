Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск

Минобороны заявило, что российские штурмовые отряды продолжают наступление в Артемовске

Российские штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). О ходе боев на донецком направлении отчитался 11 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, поддержку штурмовикам оказывают российские Воздушно-десантные войска (ВДВ), которые сковывают подразделения (Вооруженных сил Украины) ВСУ на флангах, а также авиация и артиллерия «Южной» группировки войск, которая выполнила за сутки 95 огневых задач.

Конашенков заявил, что ударами авиации и артиллерии Вооруженных сил России были поражены скопления живой силы и техники противника в районе населенных пунктов Красное, Калиновка и Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР). Он подчеркнул, что за сутки на донецком направлении были уничтожены около 230 украинских военных и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50, произведенная в США.

Кроме того, представитель оборонного ведомства сообщил, что российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ возле Краматорска.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ не собираются сдавать Артемовск. По его словам, украинские власти намерены удерживать город «столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей».