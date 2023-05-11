В России представили электромобиль «Атом»

Гендиректор АО «Кама» Поваразднюк анонсировал выпуск электромобилей «Атом» в 2025 году

АО «Кама» в четверг, 11 мая, представила первый функциональный образец российского электромобиля «Атом». Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор компании Игорь Поваразднюк в рамках презентации анонсировал появление электромобиля с отечественным высокотехнологичным программным обеспечением на рынке в 2025 году. Он станет первым электромобилем, созданным с нуля в России.

Поваразднюк также заявил, что компания рассматривает возможность начать продажи машин на рынках стран СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в том числе в Китае.

Ранее сообщалось, что в России возьмутся за производство аналогов Mini Cooper и BMW i3 — они войдут в линейку нового российского электромобиля «Атом». На все модели «Атом» установят батареи, которые обеспечат пробег в 500 километров на одном заряде. Модель для такси сможет развивать скорость до 130 километров в час, остальные — до 170. Вся линейка будет оснащена передним приводом и системой рекуперации при торможении. Первые автомобили начнут выпускать в декабре 2024 года.