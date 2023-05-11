Вылетевший из Новосибирска самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

В Новосибирске самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности закрылок

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска, совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 10 мая, около 13:00 по местному времени (09:00 по Москве). Следовавший по маршруту Новосибирск — Кемерово лайнер экстренно вернулся в авиагавань из-за неисправности закрылок. Борт приземлился благополучно, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. «Пассажиры указанного рейса отправлены до пункта назначения резервным воздушным судном», — говорится в сообщении.

По факту инцидента новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начал проверку по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

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