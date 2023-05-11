Крупная российская авиакомпания начнет летать в Грузию

«Известия»: российская авиакомпания «Азимут» запустит прямые рейсы в Грузию

Крупный отечественный авиаперевозчик «Азимут» начнет летать в Грузию. Об этом в четверг, 11 мая, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что на сайте авиакомпании среди городов назначения уже появился Тбилиси. При этом билеты на прямые рейсы между российскими и грузинскими городами пока не продаются.

Ранее источник в авиакругах сообщил, что ряд отечественных перевозчиков уже анонсировал скорый запуск рейсов в Грузию. Начало полетов запланировано на следующую неделю.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, облегчающие туристические поездки между Россией и Грузией. Таким образом, запрет на воздушные перевозки, действовавший с 8 июля 2019 года, утратил свою силу.

