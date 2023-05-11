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10:27, 11 мая 2023Бывший СССР

В Белоруссии объявили о начале учебных сборов с военнообязанными

В МО Белоруссии объявили о начале учебных сборов с военнообязанными в Минске и Гомеле

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

С 11 мая по 2 июня в Белоруссии пройдут учебные сборы с военнообязанными. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны республики.

Отмечается, что сборы пройдут в Гомеле, а также в Мозырском районе и Ленинском районе Минска. В ведомстве уточнили, что мероприятия предназначены для «комплектования органов управления теробороны и воинских частей территориальных войск».

В Минобороны заявили, что в ходе сборов сотрудники исполнительных комитетов и администрации отработают комплекс мер, связанных с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач. Уточняется также, что в конце сборов военнообязанные поучаствуют в командно-штабных учениях.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявлял, что учения белорусской армии проводятся из-за напряженной ситуации у границ страны.

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Алевтина Запольская
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