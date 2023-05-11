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15:24, 12 мая 2023Наука и техника

Впервые обнаружен бензол в околозвездном диске

Nature Astronomy: в околозвездном диске впервые обнаружили бензол

Изображение: JWST/MIRI / Tabone et al

Международная группа астрономов впервые обнаружила молекулу бензола в околозвездном диске, где формируется планета. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи провели наблюдения за небольшой молодой звездой J160532, с массой одна десятая массы Солнца, находящейся примерно в 500 световых годах от Земли в направлении созвездия Скорпиона. Для этого был использован спектрометр MIRI на борту космического телескопа Джеймса Уэбба.

Помимо бензола в диске был также обнаружен диацетилен (C4H2) и необычайно большое количество газообразного ацетилена (C2H2), а также небольшое количество воды и углекислого газа. Авторы предполагают, что бензол и диацетилен высвобождаются в диске в результате разрушения богатых углеродом пылинок излучением звезды. Оставшиеся пылинки содержат силикаты с относительно небольшим содержанием углерода.

На более позднем этапе зерна с низким содержанием углерода слипаются в более крупные куски. В конечном итоге они становятся каменистыми планетами. Этот сценарий может объяснить, почему Земля так бедна углеродом.

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Александр Еникеев
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