Впервые обнаружен бензол в околозвездном диске

Nature Astronomy: в околозвездном диске впервые обнаружили бензол

Международная группа астрономов впервые обнаружила молекулу бензола в околозвездном диске, где формируется планета. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи провели наблюдения за небольшой молодой звездой J160532, с массой одна десятая массы Солнца, находящейся примерно в 500 световых годах от Земли в направлении созвездия Скорпиона. Для этого был использован спектрометр MIRI на борту космического телескопа Джеймса Уэбба.

Помимо бензола в диске был также обнаружен диацетилен (C4H2) и необычайно большое количество газообразного ацетилена (C2H2), а также небольшое количество воды и углекислого газа. Авторы предполагают, что бензол и диацетилен высвобождаются в диске в результате разрушения богатых углеродом пылинок излучением звезды. Оставшиеся пылинки содержат силикаты с относительно небольшим содержанием углерода.

На более позднем этапе зерна с низким содержанием углерода слипаются в более крупные куски. В конечном итоге они становятся каменистыми планетами. Этот сценарий может объяснить, почему Земля так бедна углеродом.