Профессор Бойл: Байдена не будут преследовать из-за финансовых операций его семьи

Минюст США не будет преследовать президента страны Джо Байдена после обнародования результатов расследования финансовых операций его семьи. Такое мнение выразил профессор международного права юридического факультета университета Иллинойса Фрэнсис Бойл в интервью РИА Новости.

Он усомнился в том, что глава ведомства Меррик Гарланд примет правильное решение «в байденовском министерстве несправедливости». По словам Бойла, в лучшем случае будет назначен специальный прокурор по этому вопросу.

При этом, отмечает эксперт, о коррупции в семье американского лидера известно уже долгое время, однако демократам удается сдерживать скандалы. «Если у республиканцев есть доказательства против самого Байдена, они должны инициировать импичмент в палате представителей США, где у них есть для этого голоса, а потом — в сенате», — подчеркнул он, добавив, что это также поспособствует замедлению антироссийских действий американских властей и эскалации конфликта на Украине.

В ноябре прошлого года конгрессмен от Республиканской партии Джеймс Комер пообещал провести расследование финансовых операций семьи Байдена. Планировалось, что результаты расследования будут опубликованы в январе 2024 при условии, что республиканцы наберут большинство в Палате представителей.