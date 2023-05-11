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03:01, 11 мая 2023Мир

В США оценили вероятность преследования Байдена из-за сомнительных доходов

Профессор Бойл: Байдена не будут преследовать из-за финансовых операций его семьи
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Минюст США не будет преследовать президента страны Джо Байдена после обнародования результатов расследования финансовых операций его семьи. Такое мнение выразил профессор международного права юридического факультета университета Иллинойса Фрэнсис Бойл в интервью РИА Новости.

Он усомнился в том, что глава ведомства Меррик Гарланд примет правильное решение «в байденовском министерстве несправедливости». По словам Бойла, в лучшем случае будет назначен специальный прокурор по этому вопросу.

При этом, отмечает эксперт, о коррупции в семье американского лидера известно уже долгое время, однако демократам удается сдерживать скандалы. «Если у республиканцев есть доказательства против самого Байдена, они должны инициировать импичмент в палате представителей США, где у них есть для этого голоса, а потом — в сенате», — подчеркнул он, добавив, что это также поспособствует замедлению антироссийских действий американских властей и эскалации конфликта на Украине.

В ноябре прошлого года конгрессмен от Республиканской партии Джеймс Комер пообещал провести расследование финансовых операций семьи Байдена. Планировалось, что результаты расследования будут опубликованы в январе 2024 при условии, что республиканцы наберут большинство в Палате представителей.

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Марина Совина
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