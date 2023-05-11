Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:40, 12 мая 2023Наука и техника

Обнаружен рост сверхмассивных черных дыр в сталкивающихся галактиках

MNRAS: столкновение галактик провоцирует рост сверхмассивных черных дыр

Изображение: Paolo Padovani / AVO / ESA / NASA

Астрономы Ньюкаслского университета (Англия) обнаружили, что сверхмассивные черные дыры, которые закрыты облаками пыли, с большей вероятностью будут расти и выделять огромное количество энергии, если они находятся внутри галактик, которые, как ожидается, скоро столкнутся с соседней галактикой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Исследователи проанализировали инфракрасные данные о сотнях тысяч галактик, образовавшихся через 2-6 миллиардов лет после Большого взрыва, полученные множеством телескопов, в том числе космических телескопов «Хаббл» и Spitzer. Они определили, какие галактики находятся в непосредственной близости друг от друга и, скорее всего, столкнутся в будущем.

Соответствующая космологическая эпоха называется «космическим полднем», в который должен был происходить рост и галактик, и находящихся в их ядрах сверхмассивных черных дыр. Ученые показали, что активные галактические ядра, подпитываемые черными дырами и затемненные пылью, демонстрируют тенденцию к усилению при уменьшении расстояния между соседними галактиками.

Ожидается, что данные, которые в ближайшие годы предоставит космический телескоп Джеймса Уэбба, произведут революцию в исследованиях в инфракрасном диапазоне и раскроют еще больше подробностей о том, как растут запыленные черные дыры.

Понимание того, как черные дыры росли в «космический полдень», имеет большое значение для современных галактических исследований, поскольку может дать представление о сверхмассивной черной дыре, расположенной внутри Млечного Пути, и о том, как наша галактика развивалась с течением времени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром
На дереве в одном из парков Москвы нашли дрон
Вдова Николая Караченцева рассказала о самочувствии после госпитализации
На Украине подали иск о взыскании активов российского сенатора
Мошенник лишил доверчивого мужчину сотен тысяч рублей за несколько минут
Врач предупредил о приводящей к раку распространенной привычке россиян
Обнаружен рост сверхмассивных черных дыр в сталкивающихся галактиках
Российская ПВО сбила украинский истребитель в небе над ДНР
Обвинение потребовало посадить вора в законе Турка на 25 лет
Медведев отреагировал на слова Зеленского о плохом конце для Кремля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.