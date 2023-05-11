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12:11, 11 мая 2023Мир

Запад передал Киеву более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления ВСУ

Bloomberg: Запад передал Киеву для контрнаступления ВСУ более 200 танков и 300 БМП

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Запад за полгода передал Киеву для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 200 танков и 300 боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Имея около 700 тысяч солдат в военной форме, Украина вооружила три новые бригады премиальными танками НАТО, а также M2 Bradley и другими БМП», — отметил военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

По его словам, у ВСУ есть еще шесть подразделений, насчитывающих около 5 тысяч солдат, которые вооружены техникой советских времен, переданной в дар от бывших членов Варшавского договора НАТО для возмещения потерь за год боевых действий.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель назвал суммарную поддержку Украине. Он заявил, что страны и организации ЕС предоставили помощь Киеву на 16 миллиардов евро.

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Семен Александров
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