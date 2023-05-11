В центре Милана произошел взрыв

В центре Милана произошел мощный взрыв

В центре Милана произошел мощный взрыв фургона с кислородными баллонами. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

По словам первых свидетелей, все началось с фургона, перевозившего кислородные баллоны, который был припаркован на улице Пьер Ломбардо. Некоторые прохожие видели, как один из баллонов загорелся, а затем прогремел сильный взрыв.

Пожар охватил четыре автомобиля, припаркованные на улице, аптеку и квартиры соседнего здания. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарная бригада. Карабинеры оцепили район. Школа монахинь и некоторые здания были эвакуированы.

Вечером 9 мая на станции сжиженного газа предприятия «Тумангаз» в махалле «Янгиабад» Пахтачинского района Самаркандской области Узбекистана произошел взрыв. По заявлению ведомства, последовавший пожар повредил три автомобиля, находившихся рядом, уничтожил 50 литров природного газа и ранил местного жителя.