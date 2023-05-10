Под Самаркандом взорвался сжиженный газ

МЧС Узбекистана сообщило о взрыве на станции сжиженного газа под Самаркандом

Вечером 9 мая на станции сжиженного газа предприятия «Тумангаз» в махалле «Янгиабад» Пахтачинского района Самаркандской области Узбекистана произошел взрыв, сообщает пресс-служба МЧС республики в Telegram.

По заявлению ведомства, последовавший пожар повредил три автомобиля, находившихся рядом, уничтожил 50 литров природного газа и ранил местного жителя.

Само происшествие началось в 21:25 вечера по местному времени (23:25 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). Пожарные команды вскоре прибыли на место, локализовали возгорание к 22:30 и полностью его ликвидировали к 23:00.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев решил проверить качество дороги между городами Байсун и Денау в Сурхандарьинской области и разочаровался в ее качестве. Во время поездки по разбитой дороге, Мирзиеев заявил, что по ней «невозможно передвигаться».