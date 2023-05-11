Стало известно о сотне безуспешно пытавшихся атаковать Москву 9 Мая дронов

Генерал Липовой заявил о сотне безуспешно пытавшихся атаковать Москву 9 Мая беспилотников

Украина 9 Мая предприняла около сотни безуспешных попыток атаковать Москву. Такое заявление сделал генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, сообщает РИА Новости.

По его словам, в сторону столицы было запущено около 100 дронов, которые либо обезвредили, либо уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб», — цитирует агентство Липового.

Ранее стало известно, что в Солнечногорском районе Подмосковья 9 мая нашли беспилотник. По данным РБК, БПЛА размером 50 на 50 сантиметров упал в деревне Радумля, в сотне метров от складских помещений.