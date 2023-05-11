Под Москвой 9 мая нашли упавший беспилотник

РБК: в Солнечногорском районе Подмосковья 9 мая нашли упавший беспилотник

В Солнечногорском районе Московской области во вторник, 9 мая, нашли упавший беспилотник. Об этом сообщил источник РБК в региональном МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По информации собеседников издания, беспилотник размером 50 на 50 сантиметров упал в деревне Радумля, его нашел охранник в ста метрах от складов.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не нашли на беспилотнике взрывчатых веществ и взрывных устройств. Дрон изъяли с места падения.

Днем ранее, 10 мая, стало известно об обнаружении беспилотника на парковке в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске. На дроне не заметили никаких опознавательных знаков, а также взрывных устройств.

В Подмосковье с 3 мая ввели запрет на полеты беспилотников. Теперь разрешение на полеты смогут получить только оперативные службы и органы государственной власти, проводящие авиационные работы. Аналогичные меры действуют в более чем 45 российских регионах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан.