Уоллес не ответил на вопрос об ограничениях в использовании ракет для Украины

Министр обороны Великобритании не ответил на вопрос об ограничениях по ракетам для Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не ответил на вопрос о наличии ограничений в использовании ракет большой дальности, которые были поставлены Киеву Лондоном. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается ограничений, очевидно, что мы не будем говорить публично, существуют ли они», — высказался министр. Он подчеркнул, что ключевым вопросом здесь является предоставление Украине «возможности защитить себя».

Уоллес добавил, что в процессе принятия решения о передаче Украине новых вооружений британское оборонное ведомство стремилось к минимизации эскалации и провокации по отношению к России.

Ранее Уоллес подтвердил отправку Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. До этого CNN писало, что Лондон получил от Киева гарантии использования поставленных ракет только на «суверенной территории Украины», а не на территории России.