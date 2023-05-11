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08:58, 11 мая 2023Россия

Губернатор рассказал о горячей линии по воинской службе в Белгородской области

Гладков рассказал о горячей линии по вопросам воинской службы в Белгородской области
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Автор: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о горячей линии по вопросам воинской службы в регионе на своей странице во «ВКонтакте».

Узнать ответы на интересующие вопросы касательно военной службы можно по номеру 122. В частности, это касается случаев, когда надо узнать, где служит близкий родственник или же есть какие-то вопросы, на которые не отвечает военный комиссариат. «Или хотите записаться и попасть на прием к военному комиссару, есть вопросы по выплатам, по тому, на каких условиях принимают на контрактную службу в Вооруженные силы, звоните», — добавил Гладков.

По словам губернатора, на данный момент операторам уже поступило 300 вопросов. На 90 процентов из них ответы были получены сразу. «По остальным, как я уже сказал, стараемся собрать информацию и максимально быстро предоставить ее вам», — поделился губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков опроверг сообщения о поиске рабочей силы для рытья окопов. Губернатор назвал эти призывы ложными, а подобные инциденты — информационной атакой со стороны противника.

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Марина Совина
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