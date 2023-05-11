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01:53, 11 мая 2023Россия

Губернатор российского региона отреагировал на информацию о призывах рыть окопы

Губернатор Гладков назвал информационной атакой сообщения о призывах к жителям рыть окопы

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сообщения о поиске рабочей силы для рытья окопов не являются правдой. На появившуюся в сети информацию он отреагировал во время прямого эфира во «ВКонтакте».

В конце эфира глава региона зачитал вопрос от жителя области, который рассказал, что ему и его знакомым поступали призывы записываться через центр занятости на строительные работы: возводить оборонительные сооружения. Гладков назвал эти призывы ложными, а подобные инциденты — информационной атакой со стороны противника. «Дезинформация, обман, попытки запугать. С ложью будем продолжать бороться», — заявил Гладков.

8 мая Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. Последствия инцидента на земле уточняли оперативные службы. Также в этот день попал под обстрел ВСУ хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области.

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Екатерина Подвигина
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