В Москве школьник попытался покончить с собой после отказа матери дать денег

REGNUM: в Москве 12-летний мальчик пережил клиническую смерть после попытки самоубийства

В Москве школьник пережил клиническую смерть после того, как попытался покончить с собой. Об этом пишет REGNUM со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, 7 мая 12-летний мальчик попросил мать оплатить ремонт разбитого телефона, но она ответила отказом и объяснила, что сейчас не может дать ему денег. После этого школьник ушел в свою комнату, где предпринял попытку самоубийства. Спустя время родительница обнаружила сына без сознания и вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место медики констатировали, что мальчик находился в состоянии клинической смерти, однако спустя 11 минут им удалось реанимировать ребенка.

По информации агентства, на место происшествия были направлены сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и полиции. Проводится проверка.

Ранее в Москве совершила самоубийство восьмиклассница, которая была безответно влюблена в знакомую девушку. Тело 14-летней школьницы нашли в ночь на 10 мая под окнами ее квартиры в Ново-Переделкине. От полученных травм девочка скончалась на месте.