В московском лесопарке неизвестные развесили на деревьях черепа животных

В Москве неизвестные развесили на деревьях черепа животных недалеко от улицы Жириновского

В одном из московских лесопарков неизвестные развесили черепа животных на деревьях. Фотографии опубликовал Telegram-канал «Очаково-Матвеевское».

Кости животных обнаружили неподалеку от коттеджей на улице Жириновского.

Telegram-канал RTVI связывает появление черепов на деревьях с деятельностью «Сетуньского Хрюкатило». Так авторы канала прозвали неизвестных, которые уже несколько лет разбрасывают останки животных на территории московского заказника «Долина реки Сетунь».

По словам местных жителей, «Хрюкатило» активизировался после того, как в долине решили построить церковь. Одна из опрошенных изданием горожанок считает, что черепа животных могут указывать на оккультные ритуалы, совершаемые в заказнике.

Ранее в посольство Франции в Москве прислали очередную посылку с костями животных. Отправление поступило от имени покойного итальянского продюсера, посылка пришла в дипмиссию из Крыма. До этого посольство получило две посылки со странным содержанием от того же отправителя.