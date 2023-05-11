Кавказцы устроили массовую драку и попали на видео
В Нижнем Новгороде кавказцы устроили массовую драку и попали на видео
Массовая драка кавказцев в Нижнем Новгороде попала на видео. Кадры в четверг, 11 мая, публикует Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».
Инцидент произошел на парковке около торгового центра «Парк Авеню». Конфликт устроили более десяти мужчин. Отмечается, что дерущихся пришлось разнимать сотрудникам полиции и Росгвардии.
Что стало причиной конфликта и пострадал ли кто-нибудь из его участников, не уточняется.
Летом 2022 года массовая драка кавказцев произошла в 3-м Крутицком переулке в районе метро «Пролетарская» в Москве. У нескольких участников потасовки в руках были предметы, похожие на оружие.