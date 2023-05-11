Сексолог предупредила о вреде симуляции оргазма

Сексолог Юшкевич: если годами имитировать оргазм, напряжение приведет к конфликтам

Частая симуляция оргазма способна причинить вред семейным отношениям и привести к конфликтам. Об этом рассказала сексолог Екатерина Юшкевич в беседе с изданием «Клопс».

По словам Юшкевич, замужние женщины имитируют оргазм по разным причинам. «Но результат всегда один: супруга остается неудовлетворенной, внутри у нее чувство опустошения, в то время как мужчина живет с уверенностью, что в постели все хорошо. Нервное напряжение копится годами и выливается в претензии к мужу, причем нередко по другим поводам», — предупредила она.

Сексолог утверждает, что шесть из десяти женщин не получают удовольствия от секса с мужем. Однако, по ее мнению, признаваться в этом стоит осторожно. «Не выкладывайте эту информацию как снег на голову. Для начала изучите свою оргазмичность», — посоветовала она.

Чтобы лучше узнать свое тело, Юшкевич предложила самостоятельно изучить свои эрогенные зоны — например, с помощью вакуумных стимуляторов. «Существует практика интимного самомассажа руками, которая делает нервные окончания выносливее, а оргазмы более яркими и пролонгированными», — объяснила она.

Ранее психолог-сексолог Вера Веткина предложила женщинам использовать особую технику для получения оргазма при сексе с проникновением. «Изучите анатомию и исследуйте свое тело, чтобы мозг понимал, что и где находится, — советует Веткина. — Хорошее кровообращение в области таза и гениталий обеспечит больший приток крови и большее возбуждение. Для этого нужно регулярно делать самомассаж влагалища и тренировать мышцы тазового дна».