Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:52, 11 мая 2023Забота о себе

Сексолог предупредила о вреде симуляции оргазма

Сексолог Юшкевич: если годами имитировать оргазм, напряжение приведет к конфликтам

Фото: Nutlegal Photographer / Shutterstock / Fotodom

Частая симуляция оргазма способна причинить вред семейным отношениям и привести к конфликтам. Об этом рассказала сексолог Екатерина Юшкевич в беседе с изданием «Клопс».

По словам Юшкевич, замужние женщины имитируют оргазм по разным причинам. «Но результат всегда один: супруга остается неудовлетворенной, внутри у нее чувство опустошения, в то время как мужчина живет с уверенностью, что в постели все хорошо. Нервное напряжение копится годами и выливается в претензии к мужу, причем нередко по другим поводам», — предупредила она.

Сексолог утверждает, что шесть из десяти женщин не получают удовольствия от секса с мужем. Однако, по ее мнению, признаваться в этом стоит осторожно. «Не выкладывайте эту информацию как снег на голову. Для начала изучите свою оргазмичность», — посоветовала она.

Материалы по теме:
«Ревность — основная причина убийств женщин» Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
«Ревность — основная причина убийств женщин»Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
7 августа 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Чтобы лучше узнать свое тело, Юшкевич предложила самостоятельно изучить свои эрогенные зоны — например, с помощью вакуумных стимуляторов. «Существует практика интимного самомассажа руками, которая делает нервные окончания выносливее, а оргазмы более яркими и пролонгированными», — объяснила она.

Ранее психолог-сексолог Вера Веткина предложила женщинам использовать особую технику для получения оргазма при сексе с проникновением. «Изучите анатомию и исследуйте свое тело, чтобы мозг понимал, что и где находится, — советует Веткина. — Хорошее кровообращение в области таза и гениталий обеспечит больший приток крови и большее возбуждение. Для этого нужно регулярно делать самомассаж влагалища и тренировать мышцы тазового дна».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
Сексолог предупредила о вреде симуляции оргазма
Раскрыты самые необычные свадебные предпочтения москвичей
Стало известно о планах Зеленского приехать в Рим в ближайшее время
Украина понадеялась получить от США авиационные ракеты большой дальности
Жена Костомарова прокомментировала слухи об отправке мужа за границу
Власти Горловки сообщили о большом числе раненых при украинском обстреле
В России предложили ответ в случае применения Украиной Storm Shadow
Экс-посла Украины в ФРГ назначили главой дипмиссии в Бразилии
В Минобрнауки прокомментировали идею вернуть распределение в вузы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.