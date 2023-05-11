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14:44, 11 мая 2023Россия

Названы даты проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сириусе с 29 февраля по 7 марта 2024-го

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в федеральной территории Сириус с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

Кириенко отметил, что начало фестиваля совпадает с датами завершения Олимпиады в Сочи в 2014 году. Также он предложил снизить возрастную планку участников, чтобы в фестивале смогли принять участие представители Российского движения детей и молодежи.

«Несмотря на все препятствия, которые создаются особенно в недружественных государствах, молодежь стремится к тому, чтобы приехать в Россию. (...) 2024 год особенный, поскольку предыдущий фестиваль у нас был в 2017 году, этот шестилетний период оказался необыкновенно насыщенным всеми событиями как в мировом масштабе, так и в геополитическом масштабе», — отметила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, за этот период молодежь страны показала себя с лучшей стороны благодаря большому количеству созданных институтов и коммуникаций, которые позволили развиваться молодежному и волонтерскому движению.

В апреле президент России Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в феврале-марте 2024 года. Также главой государства был утвержден состав оргкомитета по подготовке мероприятия.

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Варвара Кошечкина
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Названы даты проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов
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