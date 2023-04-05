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21:48, 5 апреля 2023Россия

Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи

Президент России Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в феврале — марте 2024 года. Об этом говорится в опубликованном на портале правовой информации указе российского лидера.

Правительству было поручено разработать меры по подготовке и проведению мероприятия. Кроме того, требуется оказать содействие в освещении фестиваля в СМИ.

Также главой государства был утвержден состав оргкомитета по подготовке мероприятия. Председателем оргкомитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В январе Путин поддержал идею еще раз провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи, однако указал на сложность организации подобных мероприятий. «Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели [фестиваль] и провели очень успешно», — заявил российский президент.

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Марина Совина
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