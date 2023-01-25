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19:42, 25 января 2023Россия

Путин поддержал идею провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Путин поддержал идею снова провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи в России

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поддержал идею еще раз провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи, однако указал на сложность организации подобных мероприятий. Об этом пишет ТАСС.

«В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели [фестиваль] и провели очень успешно», — заявил российский президент, отметив, что государство поддержит инициативу.

По словам Путина, организация фестивалей зависит так же и от желания их участников. При этом, отмечает президент, важно поддерживать региональные власти в подобных вопросах и помогать выстраивать взаимоотношения с соответствующими международными структурами. «Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно», — добавил он.

В ходе посещения кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» Путин заявил о контактах с простыми людьми на Западе. Мнение простых людей на Западе не подвержено изменениям политической конъюнктуры, со многими из них удается сохранять добрые отношения, отметил он.

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Варвара Кошечкина
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