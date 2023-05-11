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17:22, 11 мая 2023Путешествия

В Грузии обрадовались возвращению россиян и заявили об отсутствии русофобии

TourDom.ru: грузинские туроператоры заявили, что ждут возвращения российских туристов

Фото: Mostafa Meraji / Unsplash

Грузинские туроператоры обрадовались восстановлению прямого авиасообщения с РФ и заявили, что ждут возвращения российских туристов. Об этом они рассказали в беседе с TourDom.ru.

Кроме того, владелец турфирмы GavaziTravel Рамаз Берошвили заверил, что в Грузии отсутствует русофобия, а россиянам не стоит опасаться за свою безопасность. «Никому ничего не грозит, никто не угрожает. Вчера проводил группу туристов из Москвы, которые отдыхали у нас 10 дней, они даже были немного шокированы прекрасным отношением», — объяснил он.

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Еще один представитель туриндустрии, руководитель проекта Georgia-Travel.ru Салават Сатаев, подтвердил, что безопасность в Грузии всегда была на высоком уровне. «Даже во времена протестов туристов вообще и российских в частности не трогали и сейчас, разумеется, не трогают. Не вижу ни одного момента агрессии», — отметил он.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, облегчающие туристические поездки между Россией и Грузией. Таким образом, запрет на воздушные перевозки, действовавший с 8 июля 2019 года, утратил свою силу.

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Зарина Дзагоева
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