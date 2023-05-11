Франция заявила о готовности усиливать взаимодействие с КНР по Украине

Глава МИД Франции Колонна: Париж готов усиливать взаимодействие с Пекином по Украине

Франция готова усиливать взаимодействие с Китаем по украинскому вопросу. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна во время встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила министр, КНР играет важную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире. Франция готова усиливать взаимодействие не только по Украине, но и другим важным международным и региональным проблемам.

Цинь Ган заметил, что что отправной точкой Китая в решении вопроса по Украине являются положения, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином. Их основа — содействие политическому урегулированию кризиса и поддержание взаимодействия со всеми сторонами.

Военный эксперт Сун Чжунпин выразил мнение, что украинском кризисе Китай не будет следовать роли, написанной для него в сценарии Соединенных Штатов. Он напомнил слова заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Веданта Пателя, который ранее заявил, что в Вашингтоне давно «чувствовали и верили, что у Китая есть подходящая роль, которую они могут сыграть».