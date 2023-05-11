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04:41, 11 мая 2023Интернет и СМИ

В Китае предрекли провал попытке США использовать Китай для ослабления России

GT: в украинском кризисе Китай не будет следовать роли, написанной для него в сценарии США

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

В украинском кризисе Китай не будет следовать роли, написанной для него в сценарии Соединенных Штатов. Такое мнение выразил военный эксперт Сун Чжунпин в статье для газеты Global Times (GT).

Он напомнил слова заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Веданта Пателя, который ранее заявил, что в Вашингтоне давно «чувствовали и верили, что у Китая есть подходящая роль, которую они могут сыграть». «Фактическая цель США по сдерживанию и основательному ослаблению России не изменилась. За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе стоят скрытые расчеты», — говорится в статье.

В частности, Вашингтон хочет, чтобы Пекин не поддерживал Москву, особенно в части противодействия западным санкциям, убежден Чжунпин. Кроме того, США добиваются роли Китая в мирных переговорах. «Цель Вашингтона не в том, чтобы стремиться к подлинному миру, а в том, чтобы заставить Китай сделать что-то невозможное. Это ловушка, которую устроили США», — отметил эксперт. Однако такой подход обречен на провал, предрек Чжунпин.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай должен сыграть свою роль в решении конфликта на Украине. При этом она подчеркнула, что страны ЕС обеспокоены укреплением дружбы Пекина и Москвы.

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Марина Совина
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