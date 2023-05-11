Девочка получила пулю в затылок во время игры в прятки и выжила

New York Post: мужчина выстрелил в игравшую на его территории в прятки девочку

Девочка-подросток из американского штата Луизиана поиграла в прятки с друзьями, получила пулю в затылок от соседа и выжила. Об этом сообщает New York Post.

14-летняя девочка играла в прятки с друзьями. Во время игры юная американка спряталась на территории, принадлежавшей соседу, 58-летнему Дэвиду Дойлу. Мужчина заметил на участке тени. Он вернулся в дом и взял огнестрельное оружие.

После этого американец вышел на улицу и увидел убегающих с его участка людей. Он начал стрелять в них и одним из выстрелов случайно ранил девочку. Юная американка получила ранение в затылок и была госпитализирована.

Полиция предъявила мужчине обвинения в четырех случаях тяжкого нападения с применением огнестрельного оружия и незаконном применении огнестрельного оружия.

Семья пострадавшей сообщила, что девочка восстанавливается после произошедшего. Дойл находится под стражей в исправительном центре, ему установили залог в размере 300 тысяч долларов (22,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что женщина в американском штате Нью-Йорк была застрелена, когда водитель машины, в которой она находилась, ошибся поворотом и случайно заехал в чужой двор. Когда автомобиль попытался уехать, 65-летний владелец дома вышел на веранду и два раза выстрелил в его направлении.