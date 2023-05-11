Главу российского благотворительного фонда задержали с 20 килограммами мефедрона

Под Тюменью главу байкальского благотворительного фонда задержали с 20 кг мефедрона

В Тюменской области полицейские задержали главу байкальского благотворительного фонда с 20 килограммами мефедрона. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 2 февраля возле поселка Богандинский сотрудники ГИБДД остановили Audi Q7. На пассажирском сидении был глава фонда, а за рулем его знакомый. Во время осмотра машины правоохранители нашли 38 свертков с наркотиками.

В отношении мужчин возбудили дело. Известно, что в 2020 году глава фонда принимал участие в местных выборах в Иркутской области, однако достаточного количества голосов не набрал.