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06:00, 11 мая 2023Интернет и СМИ

Врач назвал неочевидный признак инсульта

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал икоту неочевидным признаком инсульта

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал неочевидный признак инсульта. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил, что об инсульте может свидетельствовать непрекращающаяся икота. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В студии передачи одна из гостей программы, отвечая на ряд вопросов, предположила, что икота не является признаком нарушения кровоснабжения мозга. В ответ Агапкин заявил, что на самом деле иногда икота действительно может указывать на инсульт.

«Нарушение кровоснабжения ствола головного мозга может действительно приводить к возникновению непрекращающейся икоты, которая является одним из симптомов инсульта», — объяснил специалист.

Ранее Агапкин посоветовал для предотвращения инсульта употреблять клюкву, поскольку ягода содержит много марганца и меди. Марганец снижает уровень «плохого» холестерина, а медь укрепляет соединительную ткань и подавляет воспалительные процессы, объяснил доктор.

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Олег Давыдов
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