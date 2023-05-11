В Сочи появится новая эко-гостиница

В селе Чвижепсе Адлерского района Сочи появится новая каркасно-модульная эко-гостиница

В Сочи у минерального источника появится новая эко-гостиница. Об этом рассказал в личном Telegram-канале глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Выяснилось, что уникальный каркасно-модульный гостиничный комплекс разместят в селе Чвижепсе Адлерского района Сочи, расположенного недалеко от Красной Поляны. Известно, что работы, которые планируют завершись в первой половине 2024 года, реализуются при поддержке Министерства экономического развития России.

«Комплекс расположится вблизи известных минеральных источников, появятся дополнительные возможности для использования климатолечения и бальнеологии Сочи. Для нас принципиально, чтобы на главном курорте страны возведение объектов туризма шло по экостандартам», — заявил мэр в публикации.

В пресс-службе мэрии уточнили, что комплекс рассчитан на 50 номеров, в которых одновременно смогут отдыхать более 300 гостей. На территории гостиницы расположатся круглогодичный бассейн, фитнес-клуб, спа-центр, конференц-зал и рестораны с блюдами черноморской кухни.

В декабре стало известно, что в период с декабря 2022 по март 2023 года, по предварительным прогнозам, в путешествия по стране отправятся до 18 миллионов человек. Показатель внутреннего турпотока в предстоящем зимнем сезоне станет на восемь процентов больше, чем в прошлом.