Депутат призвал ужесточить наказание за незарегистрированные беспилотники

Депутат Немкин призвал максимально ужесточить наказание за незарегистрированные БПЛА

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал ужесточить наказание за незарегистрированные беспилотники. Его слова передает РИА Новости.

Немкин обратил внимание на то, что злоумышленники, которые готовят нападения на инфраструктуру, не будут регистрировать свои беспилотники. «А значит, в этой сфере нужно максимальное ужесточения контроля и мер ответственности за ввоз, продажу и использование незарегистрированных беспилотных аппаратов», — пояснил он. По его словам, чем больше становится таких устройств, тем больше помех они создают.