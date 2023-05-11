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08:10, 11 мая 2023Россия

Депутат призвал ужесточить наказание за незарегистрированные беспилотники

Депутат Немкин призвал максимально ужесточить наказание за незарегистрированные БПЛА

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал ужесточить наказание за незарегистрированные беспилотники. Его слова передает РИА Новости.

Немкин обратил внимание на то, что злоумышленники, которые готовят нападения на инфраструктуру, не будут регистрировать свои беспилотники. «А значит, в этой сфере нужно максимальное ужесточения контроля и мер ответственности за ввоз, продажу и использование незарегистрированных беспилотных аппаратов», — пояснил он. По его словам, чем больше становится таких устройств, тем больше помех они создают.

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Марина Совина
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