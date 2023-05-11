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09:59, 11 мая 2023Силовые структуры

Группа обиженных посетителей разгромила московское кафе и избила персонал

В Москве 25 уроженцев Средней Азии напали на кафе, избили и порезали ножами сотрудников

Кадр: Telegram-канал Baza

В Москве группа людей разгромила кафе, избила и порезала ножами персонал. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 11 мая в кафе «Монро» на Вешняковской улице, расположенном на востоке столицы. 25 уроженцев из Средней Азии в медицинских масках на лицах ворвались в заведение, поломали мебель, избили и порезали ножами сотрудников, а затем забрали у них сотовые телефоны.

Полиция оперативно задержала напавших в Подольске и Коммунарке. Выяснилось, что они несколько дней назад в этом кафе поругались с другой компанией посетителей. В ходе конфликта был сломан стол, за который им пришлось заплатить 30 тысяч рублей по настоянию владельца заведения.

Через несколько дней обиженные посетители вернулись в кафе и в отместку разгромили его.

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Любовь Ширижик
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