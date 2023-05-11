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18:20, 11 мая 2023Среда обитания

Энтомолог рассказал о заснятом в Москве рое насекомых

Энтомолог Хряпин заявил, что не стоит бояться заснятого в Москве роя насекомых

Фото: Егор Камелев / Unsplash

В Москве засняли большое скопление насекомых, которые сидят на окнах. Биолог-энтомолог Роман Хряпин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что это за насекомые и представляют ли они опасность для человека.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что после дождя Москву заметили летающих насекомых. Местные жители закрывают окна и обращаются в экстренные службы.

«Судя по видео, это клоп Kleidocerys resedae. Бояться его не стоит — он питается соками березы и ольхи. Для человека опасности не представляет. Необычно только время его массового появления — они дают вспышки массового размножения во второй половине лета и осенью, и точно так же любит в это время лезть в окна. В помещениях существовать длительное время не может», — прокомментировал энтомолог.

Ранее энтомолог, доктор биологических наук Сергей Ижевский в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему в российских городах наблюдается мало майских жуков.

До этого глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал россиянам строить подобие отелей для насекомых, которые занимаются опылением и санацией, чтобы они находились на дачном участке.

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Екатерина Смирная
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