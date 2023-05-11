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14:15, 11 мая 2023Экономика

Центробанк предупредил о возможном росте числа случаев угона машин

Глава департамента ЦБ Смирнов заявил о необходимости контролировать оборот автозапчастей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Если использование бывших в употреблении запчастей при ремонте автомобилей по полису ОСАГО одобрят, злоумышленники будут более мотивированы угонять машины на разбор. Об этом в комментарии РИА Новости предупредил директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов.

По его мнению, необходим государственный контроль за оборотом подержанных деталей. В противном случае ситуация может спровоцировать рост числа преступлений такой направленности.

В целом, заявил Смирнов, в использовании запчастей, снятых с других автомобилей, должен быть комплексный подход. Он указал, что в первую очередь речь идет о безопасности. Однако когда говорят, что такие детали, как бамперы, спойлеры, фары, фонари, крылья, двери и капоты не влияют на число аварий, то упускают фактор преступности.

О готовности Центробанка и Минфина одобрить использование подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО стало известно в начале апреля. Тогда Смирнов и замминистра финансов Алексей Моисеев указали, что для этого нужны отраслевые гарантии безопасности.

Вопрос стал актуальным в 2022 году из-за проблем с поставками оригинальных запчастей от иномарок. Из-за отказа большинства производителей автомобилей от сотрудничества с Россией привезти нужную деталь стало гораздо дороже и дольше, и для ремонта все чаще стали использовать бывшие в употреблении детали.

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Платон Щукин
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