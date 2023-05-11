Политолог объяснил решение Польши переименовать Калининград в Крулевец

Политолог Буневич назвал троллингом решение Польши переименовать Калининград

Политолог Дмитрий Буневич заявил, что призыв польских властей называть Калининград Крулевцем является попыткой потроллить Россию. Такое мнение он выразил в беседе с телеканалом «360».

«Думаю, это некая попытка троллить нас. Но в общем и целом ничего нового мы не увидели. Согласно традициям, которые уходят корнями далеко в прошлое, поляки используют те названия городов и обозначения, которые им удобны», — пояснил эксперт. При этом он отметил, что России стоило бы последовать примеру Польши и взять подобную практику на вооружение, называя города и населенные пункты так, как ей это удобно.

О решении Варшавы переименовать Калининград в Крулевец стало известно 10 мая. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала стране отказаться от использования топонима Калининград для обозначения соседнего российского города. Там уточнили, что каждая страна может использовать традиционные названия, составляющие ее культурное наследие.

Эту инициативу прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назвав это процессом, граничащим с безумием.