В Литве приостановили закупку термовизоров для Украины

Министр обороны Литвы сообщил о приостановке закупки термовизоров для Украины

Министерство обороны Литвы приостановило закупку термовизоров, которые планировало передать Киеву для использования Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом глава Минобороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас заявил во время часа правительства в сейме, пишет ТАСС.

По его словам, приостановка процедуры закупки связана с началом в марте предварительного следствия в отношении двух победивших в конкурсе фирм — Ados-tech и Ados pro.

Ранее издание Politico сообщало, что некоторые европейские страны, в частности Литва, получают компенсацию за военную помощь Украине. Отмечается, что полученные средства они могут тратить на модернизацию собственной армии.