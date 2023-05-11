В Литве приостановили закупку термовизоров для Украины
Министр обороны Литвы сообщил о приостановке закупки термовизоров для УкраиныСюжетМинобороны:
Министерство обороны Литвы приостановило закупку термовизоров, которые планировало передать Киеву для использования Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом глава Минобороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас заявил во время часа правительства в сейме, пишет ТАСС.
По его словам, приостановка процедуры закупки связана с началом в марте предварительного следствия в отношении двух победивших в конкурсе фирм — Ados-tech и Ados pro.
Ранее издание Politico сообщало, что некоторые европейские страны, в частности Литва, получают компенсацию за военную помощь Украине. Отмечается, что полученные средства они могут тратить на модернизацию собственной армии.