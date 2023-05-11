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15:59, 11 мая 2023Бывший СССР

В Литве приостановили закупку термовизоров для Украины

Министр обороны Литвы сообщил о приостановке закупки термовизоров для Украины
СюжетМинобороны:

Фото: BAE Systems / AP

Министерство обороны Литвы приостановило закупку термовизоров, которые планировало передать Киеву для использования Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом глава Минобороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас заявил во время часа правительства в сейме, пишет ТАСС.

По его словам, приостановка процедуры закупки связана с началом в марте предварительного следствия в отношении двух победивших в конкурсе фирм — Ados-tech и Ados pro.

Ранее издание Politico сообщало, что некоторые европейские страны, в частности Литва, получают компенсацию за военную помощь Украине. Отмечается, что полученные средства они могут тратить на модернизацию собственной армии.

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Георгий Нестеров
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