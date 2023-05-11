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01:56, 11 мая 2023Экономика

В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату детских спортсекций

В Совфеде предложили разрешить использовать маткапитал для оплаты детских спортсекций

Фото: Baylee Gramling / Unsplash

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Как следует из документа, средства или их часть предлагают направить на «получение физкультурно-оздоровительных услуг ребенком (детьми) в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности». Также в Совфеде предложили использовать маткапитал на медицинское страхование ребенка до одного года.

Ранее комитет Совфеда по экономической политике рекомендовал Минпромторгу продлить до 1 июня 2023 года разрешение покупать автомобиль за материнский капитал.

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Марина Совина
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