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16:42, 11 мая 2023Забота о себе

Родителей предупредили о первых симптомах нарушений развития у детей

«Известия»: отсутствие речи до двух лет может быть симптомом нарушений развития ребенка

Фото: Bonnie Kittle / Unsplash

Отсутствие речи у детей старше двух лет может указывать на ментальные нарушения. О тревожных симптомах предупредила основательница благотворительного фонда «Жизнь в радость» Марина Волкова в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, больной ребенок может родиться в любой семье и наиболее тяжелые заболевания врачи выявляют на этапе беременности или при родах. Однако некоторые нарушения, такие как расстройство аутистического спектра, а также задержку психомоторного или психоречевого развития диагностировать труднее, что, по словам Волковой, приводит к более позднему началу лечения и ухудшению состояния ребенка.

Для своевременного выявления заболеваний Волкова посоветовала родителям быть внимательными к развитию младенца и при появлении тревожных признаков незамедлительно обращаться к неврологу. «Если годовалый ребенок не откликается на имя, отсутствует зрительный контакт и указательный жест, либо нет речи до двух лет — это первые признаки ментальных проблем со здоровьем», — указала симптомы эксперт.

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Волкова добавила, что кроме приема у невролога может понадобиться консультация у нейропсихолога и других специалистов: логопеда-дефектолога, если есть задержка речевого развития, врача-реабилитолога при нарушениях двигательного аппарата, сурдолога и тифлопедагога при проблемах со слухом. Эксперт добавила, что совместная работа специалистов поможет выработать единый подход для улучшения состояния ребенка.

Ранее врач Леонид Доронин рассказал, что деменция может поразить не только людей в пожилом возрасте, но и детей до 18 лет. По его словам, больной ребенок оказывается дезориентированным, неспособным контролировать эмоции, физическую и умственную деятельность.

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Екатерина Улитина
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