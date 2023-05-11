Из-за стрельбы на заводе Mercedes в Германии погиб человек

Bild: на заводе Mercedes в Германии произошла стрельба, один человек погиб

На заводе автопроизводителя Mercedes-Benz в населенном пункте Зиндельфинген в Германии произошла стрельба. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя местной полиции.

По информации издания, в результате стрельбы погиб один человек, еще один получил ранения. «Мотивы неизвестны, стрелявший задержан», — рассказали немецкие правоохранители. Других подробностей происшествия не раскрывают.

7 мая сообщалось, что девять человек погибли и семь получили ранения во время стрельбы в торговом центре в Техасе. Стрелок открыл огонь в городе Аллен. В правоохранительных органах уточнили, что он также признан погибшим. Президент США Джо Байден приказал припустить флаги страны в связи с гибелью людей.