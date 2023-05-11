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03:43, 11 мая 2023Бывший СССР

Военный аналитик назвал надежду гарнизона украинских войск в Артемовске

Леонков заявил, что гарнизон ВСУ в Артемовске надеется на прибытие деблокирующей армии

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Гарнизону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске могли пообещать, что к ним на помощь прибудет деблокирующая армия. Такую мотивацию «Известиям» объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

«Будут сопротивляться до конца. При полной безнадеге сопротивление бы прекратилось», — предположил он. При этом собеседник издания отметил, что оказывать сопротивление для ВСУ становится все сложнее и сложнее, систематически наносятся мощные удары по резервам, и с каждым днем надежды украинских военных тают.

10 мая в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды продолжили наступательные действия в Артемовске (украинское название города — Бахмут) — в частности, они пытаются овладеть кварталами на северо-западной и западной окраинах Артемовска. В военном ведомстве уточнили, что подразделения Воздушно-десантных войск на флангах сковывали действия ВСУ. Для выполнения боевых задач в этом районе было совершено 10 самолетовылетов и два вертолетовылета.

Ранее на видео сняли «дорогу смерти» ВСУ под Артемовском, которая пополняется уничтоженной боевой техникой. На кадрах, снятых украинским военным, запечатлены груды военной техники: танки Т-64БВ, БТРы, МТ-ЛБ, тягачи БТС-4, бронеавтомобили и множество различных машин. Дорога в Артемовск через населенные пункты Красное и Ивановское находится под огневым контролем российских войск.

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Марина Совина
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