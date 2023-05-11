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16:23, 11 мая 2023Мир

В Пакистане признали незаконным арест экс-премьера

Geo TV: Верховный суд Пакистана признал незаконным арест экс-премьера Имрана Хана

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Верховный суд Пакистана признал незаконным арест бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Об этом сообщает местный телеканал Geo TV.

«Мы считаем, что арест Имрана Хана был незаконным», — заявил главный судья Пакистана Умар Ата Бандиал, призвав экс-премьера публично осудить проходящие после его ареста беспорядки в стране.

Ранее стало известно, что не менее 8 человек погибли и 290 получили ранения в ходе протестов в Пакистане после ареста Имрана Хана и экс-главы МИД страны Шаха Мехмуда Куреши.

В августе прошлого года Имрану Хану было предъявлено обвинение в терроризме. Дело возбуждено по статье 7 Закона о борьбе с терроризмом за угрозы в отношении полиции и судебных органов. Обвинения были выдвинуты после того, как отстраненный от власти в результате вотума недоверия политик произнес речь перед сотнями сторонников на митинге в столице, где осудил недавний арест одного из его ближайших помощников.

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Глеб Бажуткин
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