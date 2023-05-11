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11:53, 11 мая 2023Интернет и СМИ

«ВКонтакте» провела первую в России масштабную продажу токенов за рубли

«ВКонтакте» собрала более 2,7 миллиона рублей на продаже NFT

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

«ВКонтакте» провела первую в Россию масштабную продажу токенов за рубли в сервисе VK NFT, а также подвела итоги продажи произведений из коллекции CryptoSpotty, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Покупателям были доступны три NFT от цифровых художников, самым дорогим токеном стал Кибер Спотти от Жени Зубкова, который купили за 201 тысячу рублей. На продаже всех NFT «ВКонтакте» в сумме собрала более 2,7 миллиона рублей, которые передадут фонду «Внимание» на восстановление дома Бака в Санкт-Петербурге.

Продажа уникальных NFT прошла в чат-боте, борьба за них продлилась 32 часа. Токены достались пользователям, чье предложение не перебили другие участники в течение 30 минут.

«Уже сейчас наша команда работает над новым дропом, с учетом обратной связи и пожеланий наших пользователей по итогу первой коллекции. В ближайшее время мы планируем еще больше упростить взаимодействие аудитории с NFT "ВКонтакте", расширить список поддерживаемых блокчейнов и интегрировать технологию в другие продукты соцсети», — рассказал СТО «ВКонтакте», вице‑президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь.

Ранее «ВКонтакте» запустила линейку сервисов «Родители и дети» с полезными материалами для молодых родителей. Она поможет пользователям узнавать о развитии и воспитании детей и быстрее находить нужную информацию.

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Варвара Кошечкина
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