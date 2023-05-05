«ВКонтакте» запустила линейку уникальных сервисов

Во «ВКонтакте» появилась категория сервисов для молодых родителей «Родители и дети»

«ВКонтакте» запустила линейку сервисов «Родители и дети» с полезными материалами для молодых родителей. Она поможет пользователям узнавать о развитии и воспитании детей и быстрее находить нужную информацию. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первым сервисом в линейке стало «Родительство», которое позволяет узнавать о происходящих с ребенком изменениях во время беременности и в первый год после рождения. Приложение предлагает также отслеживать физическое и эмоциональное состояние матери в эти периоды. Отмечается, что сервис будет полезен также для молодых отцов, поскольку расскажет о периоде, когда матери ребенка нужна особая забота и поддержка.

Также в сервисе «Родительство» доступны материалы и рекомендации врачей, включая гинекологов и психологов. Кроме того, пользователи, отслеживающие свое самочувствие в приложении, смогут делиться им со специалистом.

Подчеркивается, что в линейку также включат сервис «Занимариум», где собраны полезные и безопасные игры для детей.

Категория приложений «Родители и дети» объединит сервисы для планирующих беременность и молодых родителей. Они доступны в бесплатном формате в разделе «Сервисы» в мобильном приложении соцсети.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила новую функцию — возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях. Соответствующий фильтр пользователь может включить в «Настройках».