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21:01, 11 мая 2023Экономика

В Минобрнауки прокомментировали идею вернуть распределение в вузы

Минобрнауки России назвало идею вернуть распределение в вузы не вписывающейся в реалии

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Возвращение к советской системе распределения выпускников вузов, о чем говорится в законодательной инициативе Госсовета Татарстана, не вписывается в современные экономические реалии, в том числе в формат рынка труда. Таким образом идею прокомментировал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, передает РБК.

По его словам, основой нынешнего высшего образования является обеспечение студентов возможностями для самореализации с учетом потребностей работодателей. В то время как в СССР распределение было связано в том числе с гарантией рабочих мест.

Также в ведомстве заметили, что идея противоречит действующему законодательству об образовании и Конституции, в рамках которой каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. При этом в стране существует механизм целевого обучения, который позволяет удовлетворить потребности организации в кадрах, а также гарантирует студенту трудоустройство после окончания учебного заведения.

Госсовет Татарстана внес проект законодательной инициативы в Госдуму 27 апреля. Как утверждают в Минобрнауки, инициатива не поступала в ведомство на рассмотрение.

Ранее сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» опросил работодателей и выяснил, что больше всего в стране не хватает инженеров, включая инженеров-конструкторов и инженеров-технологов.

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Платон Щукин
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