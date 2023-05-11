В Минобрнауки прокомментировали идею вернуть распределение в вузы

Минобрнауки России назвало идею вернуть распределение в вузы не вписывающейся в реалии

Возвращение к советской системе распределения выпускников вузов, о чем говорится в законодательной инициативе Госсовета Татарстана, не вписывается в современные экономические реалии, в том числе в формат рынка труда. Таким образом идею прокомментировал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, передает РБК.

По его словам, основой нынешнего высшего образования является обеспечение студентов возможностями для самореализации с учетом потребностей работодателей. В то время как в СССР распределение было связано в том числе с гарантией рабочих мест.

Также в ведомстве заметили, что идея противоречит действующему законодательству об образовании и Конституции, в рамках которой каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. При этом в стране существует механизм целевого обучения, который позволяет удовлетворить потребности организации в кадрах, а также гарантирует студенту трудоустройство после окончания учебного заведения.

Госсовет Татарстана внес проект законодательной инициативы в Госдуму 27 апреля. Как утверждают в Минобрнауки, инициатива не поступала в ведомство на рассмотрение.

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