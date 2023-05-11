В «Одноклассниках» появился уникальный сервис

ОК запустили единую точку входа для просмотра и создания контента

Пользователи социальной сети «Одноклассники» (ОК) получили новые возможности для работы с фотографиями, видео и GIF-анимацией, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе. ОК запустили единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента — фотовитрину.

В разделе «Фото» авторы смогут просмотреть архивные и публиковать свежие фотографии, а технология машинного обучения позволит создавать новый контент для друзей и подписчиков. Благодаря новому сервису пользователи сократят время на обработку и публикацию контента.

«Например, функция "Подборка фотографий" поможет авторам быстро найти фото, объединенные по дате и геолокации, и загрузить их на свою страницу <...> Функция работает в приложении ОК на Android и вскоре появится на iOS», — сказано в сообщении.

Найти вдохновения для нового контента авторам поможет вкладка «Идеи». В частности, сервис «Новый образ» с использованием технологий deepfake, который ОК внедрили первыми среди российских соцсетей, поможет пользователям представить себя в образе знаменитостей или героев известных фильмов.

Также ОК обновили функцию создания цифровых фотокниг и видеоклипов из фотографий: теперь их работа основана на технологиях машинного обучения и нейросетях, которые автоматически собирают лучшие фото в слайд-шоу, а также позволяют автоматически отсканировать напечатанные и раскрасить архивные черно-белые снимки. Новая фотовитрина уже доступна в разделе «Фото» в приложениях ОК на iOS и Android.