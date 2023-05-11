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09:27, 11 мая 2023Россия

Российская школьница покончила с собой после инсценировки смерти ее парнем

В ХМАО 15-летняя школьница покончила с собой после инсценировки смерти ее парнем

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) школьница покончила с собой после того, как ее парень инсценировал собственную смерть. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, 15-летняя школьница встречалась с 18-летним россиянином и постоянно переписывалась с ним, но виделись они один раз. Молодой человек окончил девять классов и жил у родителей. Когда девушка ему надоела, он решил инсценировать свою смерть. Брат россиянина рассказал школьнице о смерти ее молодого человека.

После того как школьница узнала о гибели возлюбленного, она выпила алкоголь у друзей на вечеринке и пыталась покончить с собой. Когда все сверстники уснули, она совершила самоубийство. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве совершила самоубийство восьмиклассница, которая была безответно влюблена в знакомую девушку. Тело 14-летней школьницы нашли в ночь на 10 мая под окнами ее квартиры в Ново-Переделкине.

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Анастасия Шейкина
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