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17:05, 11 мая 2023Из жизни

Мужчина до смерти избил соседа мешком с карточками покемонов

BBC News: британец до смерти избил соседа мешком с карточками покемонов

Фото: Phil Noble / Reuters

Житель британского города Шеффилд, 31-летний Эндрю Хейг, до смерти избил соседа мешком с карточками покемонов и был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает BBC News.

После серии конфликтов с соседями Хейг втянул 50-летнего Саймона Уилеинсона в драку у дверей квартиры и напал на него с мешком, в котором находились четыре или пять банок с карточками Pokemon. По словам очевидцев, Хейг бил мужчину мешком с карточками, а когда тот упал весь в крови, продолжал избивать и топтать его. Потом он нанес пострадавшему многократные удары битой.

Позже Хейг заявил полиции, что не сдержался во время конфронтации с соседом и хладнокровно убил его. Он добавил, что пожалел серьезно раненого Уилкинсона после первоначального нападения и решил прекратить его страдания.

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Хейг был арестован и признал вину в совершении убийства. Мать Уилкинсона Эйлин описала произошедшее как чистое зло. Она подчеркнула, что ее сын был любящим, дружелюбным и веселым, а его варварская и жестокая смерть оставила незаживающую рану в сердцах родных. У мужчины осталась 18-летняя дочь. Ставшие очевидцами убийства соседи тоже получили психологическую травму.

Сообщается, что Хейг страдал от шизофрении и злоупотреблял каннабисом. Незадолго до случившегося он перестал употреблять прописанные ему психиатром лекарства.

Суд приговорил Хейга к пожизненному заключению. Судья заявил, что обвиняемый не намеревался убивать Уилкинсона, но в своем извращенном уме решил, что убийство — это акт милосердия. Психиатрическая экспертиза заключила, что психическое здоровье Хейга не повлияло на его способность осознавать свое поведение и контролировать свои действия. Предположительно, использование каннабиса повлияло на его суждения о своих действиях на момент убийства.

Ранее сообщалось, что убийца из австралийского города Перт рассказал об угрозах, которые он слышал от призрака жены. Поскольку убийство было совершено в состоянии психоза, судья признал мужчину невиновным и отправил в психиатрическую больницу для принудительного лечения.

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Алиса Дмитриева
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