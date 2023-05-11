Аналитики рассказали о предпочтениях россиян при заказе продуктов онлайн

Rambler&Co и СберМаркет выяснили предпочтения россиян при заказе продуктов онлайн

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет выяснили, как пользователи относятся к покупке продовольственных товаров онлайн и на что они обращают внимание при заказе продуктов.

У пользователей сервисов доставки можно выделить несколько покупательских привычек. Так, 54 процента опрошенных покупают продукты, когда вспоминают, чего в доме нет. 31 процент респондентов предпочитает планировать траты — они выбирают все по заранее подготовленному списку.

13 процентов стараются наполнять свои онлайн-корзины товарами по сниженной цене. И два процента опрошенных утверждают, что повторяют свои предыдущие онлайн-заказы.

На покупки продовольственных товаров еженедельно 36 процентов тратят от двух до трех тысяч рублей. 22 процента расходуют от четырех до пяти тысяч рублей, 16 процентов — от пяти до восьми тысяч рублей, еще 14 процентов тратят от восьми тысяч и больше.

Почти треть респондентов (30 процентов) в основном покупают продукты несколько раз в неделю, 23 процента опрошенных закупают их от двух раз в месяц, 20 процентов делают это раз в месяц, 17 процентов — раз в неделю, каждый десятый — раз в несколько месяцев.

В свою продовольственную онлайн-корзину пользователи чаще всего добавляют фрукты и овощи (11 процентов), мясо и рыбу (11 процентов), молочные продукты (десять процентов), хлебобулочные изделия (десять процентов).

По данным СберМаркета, в 2023 году из овощей клиенты сервиса охотнее всего покупают помидоры. Самый популярный фрукт — бананы. Среди мясных продуктов наиболее часто в онлайн-корзинах встречается филе грудки цыпленка, а хлеб предпочитают белый в нарезке.